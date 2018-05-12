Ещё
Эксперт назвал «фейком» и «истерией» сообщения о неэффективности «Панциря»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт назвал «фейком» и «истерией» сообщения о неэффективности «Панциря» 

Национальная Служба Новостей 42 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», уничтоженный в Сирии израильской ракетой, не был развернут и, судя по всему, находился на марше. Такое мнение высказал в эфире НСН бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.
«Я видел в интернете все фотографии, динамику съемок — «Панцирь» действительно не был развернут. ЗРПК находился на площадке около аэродрома, боевой расчет находился на расстоянии 15-20 метров, это зафиксировано на спутниковой съемке. Стреляли противотанковой ракетой, это тоже зафиксировано — четко видно, как ракета подходит к барку. Машина находилась в походном положении, то есть она не была развернута и аппаратура не была включена. Естественно, «Панцирь» не мог оказать противодействие. И эта истерия, которая сейчас раздувается — «мы победили непобедимое русское оружие», — это все фейк», — заявил собеседник агентства.
Хатылев, который сам принимал госиспытания комплекса «Панцирь-С1», отметил, что для приведения машины в полную боевую готовность требуется не больше 5 минут.
«Я принимал испытания это машины и могу сказать, она разворачивается в течение 5 минут, высокое напряжение для работы передатчика поднимается за 2 минуты. Если бы «Панцирь» был в развернутом положении, такую маловысотную и малоскоростною цель уничтожила бы на расстоянии 12-18 километров. Я это гарантирую, так как сам принимал участие в испытаниях. То есть на марше машину уничтожили и теперь преподносят это слабостью нашего оружия», — сказал эксперт.
Почему машина не была развернута — этот вопрос может разъяснить только сирийское командование. Хатылев уверен, что просто так из укрытия ЗРПК выводить бы не стали.
«Либо «Панцирь-С» совершал передислокацию куда-то, либо выполнял еще какие-то функции. Потому что просто так из укрытия он не выехал бы», — заключил бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России.
Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходаренок обратил внимание на тот факт, что «Панцирь» не был прикрыт.
«Если подвергшийся удару «Панцирь» совершал марш, то он должен быть прикрыт от ударов воздушного противника другими взаимодействующими с ним комплексами и системами, истребительной авиацией, скорострельной малокалиберной зенитной артиллерией, средствами РЭБ. Этого сделано, по всей видимости, не было. То есть элементарное взаимодействие между сирийскими силами и средствами ПВО отсутствовало как таковое. Только такой вывод можно сделать по результатам удара по одинокому «Панцирю», — заявил эксперт Газете.ру
Ранее израильские военные опубликовали видео ракетного удара по Сирии. Удар по системе SA22 (так по кодификации НАТО называют комплекс «Панцирь-С1») был нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии в ночь на 10 мая.
Национальная Служба Новостей: последние новости
ВВС Ирака разбомбили штабы ИГ в Сирии СМИ: Трамп объявит о разрыве ядерного соглашения с Ираном В Израиле рассказали, как «горячая линия» с Хмеймим спасает жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову77
Украина обманула ООН407
Захарову попытались уличить во лжи342
Россия подсчитала затраты на Самойлову528
Порошенко в Германии накормили хвостом57
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
03:55
Медведев попадет под контроль Кудрина
Статьи Политика
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение