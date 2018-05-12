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Лидер суннитов прокомментировал выборы в Ираке
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Лидер суннитов прокомментировал парламентские выборы в Ираке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из лидеров избирательного блока — "Коалиция Наср", считающегося фаворитом стартовавших в субботу в Ираке парламентских выборов, — Халед аль-Обейди уверен, что по итогам голосования в стране впервые за долгие годы может быть сформировано работоспособное правительство.
Парламентские выборы начались в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).
Как заявил аль-Обейди в интервью РИА Новости, в недавнем прошлом глава Минобороны Ирака, "позитивная оценка будущего состава правительства основана на отсутствии в предвыборной гонке больших блоков религиозных партий, как шиитских, так и суннитских". Экс-министр, а ныне один из лидеров возглавляемой премьер-министром страны коалиции, рассказал, что "сейчас во всех провинциях Ирака представлены патриотические блоки".
"Ввиду этого разнообразия представленных в списке кандидатов, я с оптимизмом смотрю на возможность преодоления этого конфессионального барьера, результатом чего станет появление достойных депутатов, способных правильным образом представлять свой народ. Ну, а мы в свою очередь сможем сформировать работоспособное правительство", — заявил аль-Обейди.
Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*.
По мнению большинства опрошенных РИА Новости иракских экспертов, наибольший шанс сформировать следующее правительство страны имеет один из двух избирательных блоков — "Коалиция Наср" ("Коалиция победы") и "Альянс фатх" ("Альянс завоевания"). Первый блок возглавляет премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. В него также входят и другие видные деятели шиитской партии "Исламский призыв". В списке "Наср" и один из самых влиятельных политиков суннитской общины страны, экс-министр обороны аль-Обейди. Считается, что его присутствие в этом блоке принесет этой коалиции голоса большинства жителей суннитских районов страны, в особенности провинции Найнава, административным центром которой является город Мосул.
Следующий фаворит предвыборной гонки — "Альянс фатх", список которого возглавляет популярный среди шиитов экс-министр транспорта и командир крупнейшего в шиитском ополчении "аль-Хашд аш-Шааби" отряда "Бадр". В объединение также входят представители влиятельного среди шиитской общины страны Высшего исламского совета Ирака и другие небольшие политические партии. Лидеры обоих блоков в ходе предвыборной гонки ставили себе в заслугу победу над террористической группировкой ИГ*.
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