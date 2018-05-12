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В Ираке закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов
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В Ираке закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСУЛ, 12 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Избирательные участки на выборах в Совет представителей (парламент) Ирака закрылись в 18.00 по местному времени (совпадает с мск), начался подсчет голосов.
Выборы в Ираке прошли впервые после освобождения страны от террористической группировки «Исламское государство»*.
По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборах новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие 29 избирательных блоков, объединивших около 200 различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.
Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Впервые после освобождения Ирака от террористов ИГ в стране проходят выборы в парламент. Так голосуют в Мосуле. #Iraq #ElectionDay pic.twitter.com/JdUAT5eRhA
— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 12 мая 2018 г.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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