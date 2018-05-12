Куба осуждает США за перенос посольства в Иерусалим

В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено в Тель-Авиве. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

"Диас-Канель подтвердил свое неприятие одностороннего решения США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести свое посольство в этот город", — сообщило кубинское телевидение.

Также новый кубинский руководитель подтвердил поддержку со стороны Кубы права палестинцев на создание собственного государства.