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Куба осуждает США за перенос посольства в Иерусалим
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Куба осуждает США за перенос посольства в Иерусалим 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 12 мая — РИА Новости. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудил в пятницу решение США перенести свое посольство в Иерусалим на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом в Гаване.
В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено в Тель-Авиве. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
"Диас-Канель подтвердил свое неприятие одностороннего решения США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести свое посольство в этот город", — сообщило кубинское телевидение.
Также новый кубинский руководитель подтвердил поддержку со стороны Кубы права палестинцев на создание собственного государства.
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