Боевые расчеты С-300 отбили атаку «диверсантов»: кадры учений

Боевые расчеты ЗРС С-300 Восточного военного округа отбили атаку условных диверсантов в Хабаровском крае

Условные диверсанты пытались напасть на пусковые позиции, но группа охраны нейтрализовала угрозу.

Обнаружить боевиков удалось благодаря тепловизорам. После того, как нападение было сорвано, комплексы С-300 заняли позиции и приступили к сканированию воздушного пространства.

С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей на дальностях 75-200 километров.