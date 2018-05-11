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Боевые расчеты С-300 отбили атаку «диверсантов»: кадры учений
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Боевые расчеты С-300 отбили атаку «диверсантов»: кадры учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые расчеты ЗРС С-300 Восточного военного округа отбили атаку условных диверсантов в Хабаровском крае.
Условные диверсанты пытались напасть на пусковые позиции, но группа охраны нейтрализовала угрозу.
Обнаружить боевиков удалось благодаря тепловизорам. После того, как нападение было сорвано, комплексы С-300 заняли позиции и приступили к сканированию воздушного пространства.
С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей на дальностях 75-200 километров.
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