Правительство Колумбии возобновило мирные переговоры с «Армией национального освобождения»

Гавана, 11 мая / Синьхуа / — Правительство Колумбии в четверг в Гаване возобновило пятый раунд мирных переговоров с повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» /АНО/.

Главный представитель правительства на переговорах Густаво Белл заявил о необходимости принять решительные меры для окончания вооруженного конфликта и, в конечном итоге, прекращения огня, чтобы в стране могли состояться мирные президентские выборы.

Представитель АНО на переговорах Пабло Бельтран, в свою очередь, подчеркнул, что единственный путь к политическому урегулированию конфликта — развитие на основе диалога.

Нынешний раунд переговоров завершится 25 мая. К тому времени будет принято решение о том, продолжится ли мирный диалог на Кубе

Напомним, что на протяжении полувека АНО и правительственные силы Колумбии находятся в состоянии войны. После того как «Революционные вооруженные силы Колумбии» /РВСК/ подписали с правительством мирное соглашение и разоружились, АНО стала единственным антиправительственным вооруженным формированием на территории страны.