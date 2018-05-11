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Правительство Колумбии возобновило мирные переговоры с «Армией национального освобождения»
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Правительство Колумбии возобновило мирные переговоры с «Армией национального освобождения» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гавана, 11 мая /Синьхуа/ — Правительство Колумбии в четверг в Гаване возобновило пятый раунд мирных переговоров с повстанческой группировкой «Армия национального освобождения» /АНО/.
Главный представитель правительства на переговорах Густаво Белл заявил о необходимости принять решительные меры для окончания вооруженного конфликта и, в конечном итоге, прекращения огня, чтобы в стране могли состояться мирные президентские выборы.
Представитель АНО на переговорах Пабло Бельтран, в свою очередь, подчеркнул, что единственный путь к политическому урегулированию конфликта — развитие на основе диалога.
Нынешний раунд переговоров завершится 25 мая. К тому времени будет принято решение о том, продолжится ли мирный диалог на Кубе.
Напомним, что на протяжении полувека АНО и правительственные силы Колумбии находятся в состоянии войны. После того как «Революционные вооруженные силы Колумбии» /РВСК/ подписали с правительством мирное соглашение и разоружились, АНО стала единственным антиправительственным вооруженным формированием на территории страны.
В феврале 2017 года колумбийское правительство официально начало мирные переговоры с АНО в столице Эквадора Кито. В сентябре того же года стороны подписали временное соглашение о перемирии, решив с 1 октября прекратить огонь. В конце января 2018 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о приостановке мирных переговоров с АНО после того, как подтвердилось, что она три раза совершала нападения с применением бомб. —0—
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