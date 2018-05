Стало известно, как Израиль мог уничтожить «Панцирь»

Военные Израиля смогли уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в Сирии только если он был выключен или израсходовал боекомплект. Об этом «Интерфаксу» сообщил ведущий российский эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Он подчеркнул, что во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить и сбил израильскую ракету на подлете.

Информацию о расположении «Панциря» израильские военные могли получить с помощью космической разведки или беспилотников.

Доктор военных наук Константин Сивков согласен с тем, что «Панцирь» находился в небоевом состоянии. Об этом он заявил РИА Новости . «Судя по тому, как был уничтожен „Панцирь-С“, он не был в боевой готовности», — сказал Сивков.

The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45

— IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.

Он добавил, что экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Если бы ЗРПК находился в боевой готовности, он бы сбил израильскую ракету, поэтому в конкретном случае уничтожения «Панциря» «нет ничего особенного», отметил эксперт.

Того же мнения придерживается и российский веянный эксперт Игорь Коротченко . По его словам, «Панцирь-С1» не смог отразить атаку, так как не был активирован.