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Стало известно, как Израиль мог уничтожить «Панцирь»
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Стало известно, как Израиль мог уничтожить «Панцирь» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Военные Израиля смогли уничтожить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» в Сирии только если он был выключен или израсходовал боекомплект. Об этом «Интерфаксу» сообщил ведущий российский эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Он подчеркнул, что во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить и сбил израильскую ракету на подлете.
Информацию о расположении «Панциря» израильские военные могли получить с помощью космической разведки или беспилотников.
Доктор военных наук Константин Сивков согласен с тем, что «Панцирь» находился в небоевом состоянии. Об этом он заявил РИА Новости. «Судя по тому, как был уничтожен „Панцирь-С“, он не был в боевой готовности», — сказал Сивков.
The IDF struck an SA22 aerial interception system as part of a wide-scale attack against Iranian military sites in Syria pic.twitter.com/dFGXIwMT45
— IDF (@IDFSpokesperson) 10 мая 2018 г.
Он добавил, что экипаж стоял рядом с установкой и не применял оружие. Если бы ЗРПК находился в боевой готовности, он бы сбил израильскую ракету, поэтому в конкретном случае уничтожения «Панциря» «нет ничего особенного», отметил эксперт.
Того же мнения придерживается и российский веянный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, «Панцирь-С1» не смог отразить атаку, так как не был активирован.
Накануне армия Израиля распростран7ила заявление, что в нанесла удар по «Панцирю» в рамках широкомасштабной атаки на иранские объекты в Сирии. По некоторым данным, уничтоженный «Панцирь» принадлежал сирийской армии.
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