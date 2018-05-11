Трамп открыл ящик Пандоры: на пороге война всех со всеми

Евросоюз больше не может рассчитывать на защиту США в случае военной угрозы, пора взять свою судьбу в собственные руки и озаботиться развитием самообороны, заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель . Она посетовала, что страны ЕС не сумели добиться заметного прогресса в области военного сотрудничества, и их военный союз по-прежнему в зачаточном состоянии, тогда как крупные глобальные конфликты уже разгораются на пороге Европы.

Очевидно, что эти слова стали ответом на объявление президента США Дональда Трампа о намерении разорвать ядерную сделку с Ираном , прозвучавшее на днях. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине признают важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для мира, и попытаются сохранить его. Глава внешнеполитической службы ЕС Федерика Могерини , в свою очередь, сообщила, что ЕС собирается действовать в соответствии со своими интересами безопасности и защищать собственные экономические инвестиции.

Американская каша в ближневосточном котле

Односторонний выход США из соглашения и новые санкции в отношении Ирана будут означать фактический провал сделки, поскольку в этом случае пропадет вся экономическая выгода, полученная Тегераном , и он снова вернется к своей ядерной программе, уверен политолог Леонид Поляков . Ведь ограничения коснуться любых иностранных компаний, работающих в стране, не только американских.

«По-моему, Трамп серьезную кашу заварил этим решением, которое влечет за собой целый комплекс военно-стратегических, политических, экономических и дипломатических проблем, — рассуждает эксперт. — Ситуация становится крайне непредсказуемой. Можно ожидать развития по разным сценариям, самый крайний из которых — реактивации ядерного проекта Ирана и возможный удар по объектам его ядерной инфраструктуры со стороны Израиля, что может вызвать ответную реакцию со стороны Тегерана и союзных с ним сил. „Хезболла“, например, может активизировать свои действия на границе Ливана с Израилем».

По мнению Полякова, это создает серьезные перспективы глобальной войны. Менее пессимистично настроена политолог Каринэ Геворгян. Она считает, что Израиль рассчитывает все же на мирное урегулирование конфликта, поскольку не способен вести долгосрочные боевые действия, да и некому оплачивать военную кампанию против Ирана.

«Саудовская Аравия не хочет пока оплачивать даже действия США в Сирии и Ираке, — напоминает эксперт. — И Иран, и серьезные политики в Израиле будут рассчитывать, что тема эта будет рассматриваться на достаточно высоком уровне — в Совбезе ООН, и я полагаю, что обсуждение этих вопросов все-таки перейдет на некий дипломатический уровень».

В то же время, последствия отмены иранской сделки могут сказаться и далеко за пределами региона. В частности, сейчас в экспертном сообществе активно обсуждается вопрос о том, как подобный ход Трампа отразится на перспективах договоренностей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном , когда тот увидит, что президент США может легко разорвать предыдущие соглашения.

Куда метит Трамп?

Формальным основанием для декларированного выхода из сделки стали некие документы, собранные израильской разведкой, согласно которым Иран продолжает разработку ядерного оружия. Поляков полагает, что главным мотивом Трампа является поддержка Израиля в интересах США, чтобы ни в коем случае не дать Тегерану укрепиться и стать влиятельной силой на Ближнем Востоке — сначала экономической, затем политической, а потом и военно-стратегической. К тому же, учитывая достаточно серьезное присутствие иранцев в Сирии, американцы пытаются не допустить Иран до выхода в Средиземное море.

Ради этих целей Трамп готов пожертвовать и экономическими интересами американских компаний, и отношениями со своим союзниками по НАТО , полагает эксперт. Так, уже высказываются тревоги со стороны «Боинга», который заключил контракты на поставку нескольких гражданских самолетов в Иран. Их отмена под угрозой санкций будет означать для компании очень серьезные экономические потери.

Что же касается европейских партнеров, стараниями Трампа они оказываются в двусмысленном положении, поскольку ведущие страны ЕС выступали гарантами иранской сделки, и достаточно много затратили усилий на достижение этого соглашения. Очевидно, что авторитет европейских лидеров в собственных странах в результате оказывается значительно подорванным. И даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила недовольство решением американского президента.

Но не исключено, что именно ЕС является главной мишенью Трампа в данной игре, считает Геворгян, точнее старые европейские элиты.

«Они в принципе были против его прихода к власти и, соответственно, заинтересованы в максимальной его дискредитации, поэтому Трамп хочет от них избавиться, привести к власти другие элиты и обеспечить себе поддержку по внешнему контуру, — поясняет эксперт. — А Иран и Россия для него в данном случае, скорее, инструмент и повод для того, чтобы перегреть эти темы. С нами уже после всего этого можно будет сесть и о чем-то договариваться».