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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону выход США из сделки с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном и назвали его ошибкой, сообщил в четверг РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
"Сегодня наш президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили решение США о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Оба лидера, указав на ошибочность этого решения, обратили внимание на то, что совместный план действий является дипломатическим успехом, который необходимо сохранять", — сказал источник.
Он добавил, что Эрдоган и Путин выразили обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Сирии в последние дни. Турецкий лидер также поздравил российского коллегу с инаугурацией.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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