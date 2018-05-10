В центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль 

На площади Аль-Майсат в центре сирийской столицы взорвался заминированный автомобиль, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко. Есть пострадавшие.
"На площади Аль-Майсат в центральной части Дамаска в результате взрыва заминированного легкового автомобиля погибло два и ранено одиннадцать человек", — подтвердил российский военный.
Тем временем, по словам Евтушенко, продолжается возвращение в свои дома жителей сирийской провинции Хомс и Восточной Гуты.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания, — уточнил глава Центра по примирению — За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 179 человек, в Восточную Гуту — 122 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифаат» в населенный пункт Манбидж провинции Алеппо. За день выведены 192 человека с личным имуществом".