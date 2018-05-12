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Израиль закрывает грузовой КПП на границе Газы
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Израиль после беспорядков закрывает грузовой КПП на границе Газы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Abbas Momani
Израиль закрывает на неопределенное время единственный переход на своей границе с сектором Газа, предназначенный для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Решение, чреватое осложнением социально-экономической ситуации в анклаве, военные объяснили необходимостью устранить значительный ущерб, который причинили инфраструктуре КПП "Керем-Шалом" сами палестинцы в ходе многонедельных акций протеста.
"Переход останется закрытым, пока не будут устранены повреждения, причиненные во время беспорядков, и откроется по итогам анализа оперативной обстановки", — сказано в пресс-релизе.
Исключение израильтяне обещают сделать для гуманитарных поставок, каждая из которых будет утверждаться отдельно.
За время массовых протестов, которые с 30 марта идут вдоль границ с Израилем, "Керем-Шалом" дважды подвергался нападению демонстрантов. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты, аппаратуру безопасности, говорят военные.
Ответственность за случившееся и вину за возможные последствия Израиль возложил на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.
"Террористическая организация ХАМАС, которая в последние недели проводит террористические атаки под прикрытием беспорядков, вредит благополучию жителей сектора Газа и не дает им жить нормальной жизнью", — заявили военные.
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