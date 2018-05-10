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Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
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Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря» 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
Сирийский комплекс «Панцирь-С1» не смог отразить удар израильской ракеты Spike, поскольку попросту не приспособлен для защиты от таких ракет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Макиенко. Но не исключено, что свою роль сыграл не только объективный, но и субъективный — человеческий фактор.
В четверг пресс-служба армии Израиля опубликовала видео уничтожения ракетой Spike NLOS зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь С-1», во время недавней израильской атаки на Сирию. Напомним, комплексы российского производства «Панцирь С-1», переданные ранее сирийской армии, по данным нашего Минобороны, показали высокую эффективность при отражении американского ракетного удара в апреле.
«Но «Панцирь С-1» просто не предназначен к защите от Spike. Это же противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов. А «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям, а не по противотанковым ракетам», — пояснил замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Константин Макиенко.
Действительно в ходе израильского удара по позициям сирийской армии у подножья Голанских высот, очевидно, использовалась не только авиация — самолеты F-15 и F-16. Скорее всего были задействованы и самоходные артиллерийские установки Pereh израильского производства. Они-то и оснащены ракетами Spike NLOS. Дальность полета «Спайков» — до 25 километров. Населенный пункт Хан-Арнаба, близ которого был уничтожен «Панцирь», находится на границе с контролируемыми Израилем Голанскими высотами. Таким образом, израильская самоходка вполне могла «накрыть» сирийский комплекс.
«Нельзя также исключить такой вариант, при котором комплекс не был приведен в готовность. Возможно, там и экипажа не было в этот момент. При внезапном подлете ракеты комплекс не смог отразить атаку», — предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Отметим, что авторы «профильного» Telegram-канала «Майор и Генерал» также предполагают, что экипаж «Панциря» мог «прозевать» роковой удар. Отмечается: на кадрах видео хорошо заметно, как сирийский офицер бежит к машине и подбегает как раз к подлету ракеты.
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Комментарии130  Ещё 13 источников 
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