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Иракские силовики предотвратили теракт
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Иракские силовики предотвратили теракт на избирательном участке 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Силовики в провинции Дияла рано утром в субботу ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков на стартовавших в субботу парламентских выборах в Ираке, заявил глава комитета по безопасности местного заксобрания телеканалу "Ас-Сумария".
По его словам, планировавшие теракт радикалы были вооружены автоматическим оружием и облачены в нашпигованные взрывчаткой "пояса смертников". Террористы были уничтожены за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, в нескольких километрах от одного из сельских населенных пунктов провинции Дияла.
Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени (совпадает с мск).
Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, выбирать новых депутатов смогут 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 329 представленных в парламенте депутатских мест.
Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.
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