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МИД: Ситуация вокруг Ирана и Израиля отвлекает от борьбы с терроризмом
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МИД: Ситуация вокруг Ирана и Израиля отвлекает от борьбы с терроризмом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Нынешнее обострение ситуации между Израилем и Ираном с их обменом ударами опасно, так как отвлекает от борьбы с ДАИШ, с террористами, тормозит политическое урегулирование ситуации в Сирии», — сказал Богданов, слова которого приводит РИА Новости.
При этом высокопоставленный дипломат отметил, что обмен ударами между Тегераном и Тель-Авивом опасен также потому, что происходит на территории третьего, суверенного государства — Сирии.
Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по иранским военным объектам в Сирии. Тель-Авив заявил, что это было ответным шагом на десятки ракет, выпущенных ранее по Голанским высотам.
Как информировала пресс-служба Минобороны РФ, система противоракетной обороны Сирии сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем прошедшей ночью. По данным оборонного ведомства России, в операции Израиля приняли участие 28 самолетов F-15 и F-16, выпустивших около 60 ракет. Еще свыше десяти ракет «земля-земля» были направлены с территории Израиля. Ущерб, полученный сирийцами и иранцами в ходе нападения, в настоящее время уточняется.
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