МИД: Ситуация вокруг Ирана и Израиля отвлекает от борьбы с терроризмом

«Нынешнее обострение ситуации между Израилем Ираном с их обменом ударами опасно, так как отвлекает от борьбы с ДАИШ , с террористами, тормозит политическое урегулирование ситуации в Сирии », — сказал Богданов, слова которого приводит РИА Новости При этом высокопоставленный дипломат отметил, что обмен ударами между Тегераном и Тель-Авивом опасен также потому, что происходит на территории третьего, суверенного государства — Сирии. Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по иранским военным объектам в Сирии. Тель-Авив заявил, что это было ответным шагом на десятки ракет, выпущенных ранее по Голанским высотам. Как информировала пресс-служба Минобороны РФ , система противоракетной обороны Сирии сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем прошедшей ночью. По данным оборонного ведомства России, в операции Израиля приняли участие 28 самолетов F-15 и F-16, выпустивших около 60 ракет. Еще свыше десяти ракет «земля-земля» были направлены с территории Израиля. Ущерб, полученный сирийцами и иранцами в ходе нападения, в настоящее время уточняется.