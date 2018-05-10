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Армия Израиля сообщила о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанах
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Армия Израиля сообщила о сработавших сиренах воздушной тревоги на Голанах 

ТАСС 13 часов назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги сработали в четверг в нескольких районах на Голанских высотах. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в четверг коммюнике.
"В районе Голанских высот в нескольких районах сработали сирены воздушной тревоги, — говорится в документе. — Начато изучение деталей инцидентов".
Израиль во вторник вечером привел войска на северной границе в состояние повышенной готовности и развернул ПВО. После выявления нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии армия приняла решение «изменить инструкции по гражданской обороне на Голанских высотах и поручила местным властям разблокировать и подготовить бомбоубежища в этом районе», указала тогда армейская пресс-служба.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
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