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Де Мистура пребудет на встречу по Сирии в Астане
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Де Мистура примет участие во встрече по Сирии в Астане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура получил приглашение на встречу по Сирии в Астане 14-15 мая и примет в ней участие, заявил РИА Новости руководитель аппарата спецпосланника Майкл Контэ.
Как сообщил ранее МИД Казахстана, страны-гаранты Астанинского процесса подтвердили проведение девятой встречи высокого уровня по Сирии 14-15 мая в Астане.
"Мы получили приглашение и спецпосланник поедет. Как и ранее, во встрече примет участие и наша техническая группа. Рассчитываем на прогресс по основному вопросу встречи о деэскалации, а также по важным вопросам о заключенных, похищенных и пропавших без вести", — сказал он.
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