Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет 

В небе над городом Эль-Баас (40 км от Дамаска) сирийские ПВО сбили десятки ракет, выпущенных с территории оккупированных Голанских высот.
По данным агентства SANA, израильские ВВС пытались уничтожить находящиеся в провинции Эль-Кунейтра расчеты сирийских ПВО и радарные станции. Атака была массированной, удары наносились один за другим. Пострадали также районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль, передает ТАСС.
А вот источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что истребители Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. «Их там много зависает на позициях», — рассказал собеседник агентства.