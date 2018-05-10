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Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет
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Силы ПВО Сирии сбили десятки израильских ракет 

Российская Газета 1 час назад
В небе над городом Эль-Баас (40 км от Дамаска) сирийские ПВО сбили десятки ракет, выпущенных с территории оккупированных Голанских высот.
По данным агентства SANA, израильские ВВС пытались уничтожить находящиеся в провинции Эль-Кунейтра расчеты сирийских ПВО и радарные станции. Атака была массированной, удары наносились один за другим. Пострадали также районы Телль-эль-Ахмар, Телль-эль-Кбаа и Карс-эн-Накль, передает ТАСС.
А вот источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что истребители Израиля наносили удары по военным объектам в Сирии, находясь в воздушном пространстве Ливана. «Их там много зависает на позициях», — рассказал собеседник агентства.
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