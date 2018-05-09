В центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»

В центре Алеппо в Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

Отмечается, что детские творческие коллективы исполнили танец под песню «Катюша».

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