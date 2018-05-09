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В центре Алеппо прошел «Бессмертный полк»
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В центре Алеппо в Сирии прошла акция «Бессмертный полк» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители сирийского города Алеппо и представители российской диаспоры прошли вместе в рамках акции «Бессмертный полк», сообщает РИА Новости.
«Сегодня в акции «Бессмертный полк смешались портреты героев Великой отечественной войны и бойцов сирийской армии, погибших в борьбе с террористами в минувшие годы. Мы вместе с российскими офицерами и нашими русскими братьями почтили память героев», — рассказал один из участников.
Во время мероприятия с поздравительной речью выступил начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон по Алеппо Сергей Попов, а также представители местных органов власти.
Отмечается, что детские творческие коллективы исполнили танец под песню «Катюша».
Ранее сирийский лидер Башар Асад отметил, что на Западе предпринимают попытки скрыть важную роль СССР в победе над фашизмом.
RT на русском: последние новости
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