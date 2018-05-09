Армения готова к дипотношениям с Турцией без предварительных условий 

Он уточнил, что речь идёт о требованиях Анкары
по Нагорному Карабаху.
Пашинян также добавил, что Ереван
будет добиваться признания геноцида армян на международном уровне. По его словам, такое признание больше связано с необходимостью предотвращения новых геноцидов.
Турция
традиционно отвергает обвинения в геноциде, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Ереван настаивает на признании мировым сообществом геноцида армян в Османской империи. Этот факт уже признан многими государствами, в том числе Россией
.