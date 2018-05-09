Решение США по Ирану оказалось выгодно России

Франция, Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай Германия ) в 2015 году. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

"Пока решение Трампа играет на руку России, так как оно способствует росту нефтяных цен из-за того, что в результате санкций существенная часть иранской нефти уйдёт с рынка. И это на фоне пролонгированной сделки ОПЕК+ и нестабильности в Венесуэле. Кроме того, решение Трампа способствует росту напряженности на Ближнем Востоке, что также способствует повышению нефтяных цен", — заявил Осадчий РИА Новости.

"Даже если Россия полностью откажется от торговли с Ираном, это не окажет существенного влияния на нашу экономику, ведь объемы этой торговли невелики. Иран находится на 40-ом месте по российскому экспорту. Россия в 2017 году экспортировала в Иран товары на 1,3 миллиарда долларов (0,5% совокупного российского экспорта), объем иранского импорта в РФ составил 387 миллионов долларов", — добавил он.

Эксперт отметил, что ущерб от "иранских" санкций против России может быть гораздо более серьезным.