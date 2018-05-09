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Иран выполняет свои обязательства по атому, заявили в МАГАТЭ
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Иран выполняет свои обязательства по атому, заявили в МАГАТЭ
РИА Новости
39 минут назад
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МАГАТЭ
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ИРАН
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АТОМУ — ГЕНДИРЕКТОР АМАНО
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