Израиль ответил на ракетный обстрел

Израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии . Системы противовоздушной обороны республики сбили две ракеты, сообщает агентство SANA

Один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус подтвердил эту информацию на брифинге, передает РИА Новости

«Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу», — пояснил он. Конрикус добавил, что, по их информации, израильские позиции были атакованы иранскими силами «Аль-Кудс», находящимися в Сирии.

О потерях пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что иранские военные в Сирии выпустили по контролируемой Израилем части Голан около 20 ракет.