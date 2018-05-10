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Израиль ответил на ракетный обстрел
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Израиль ответил на ракетный обстрел 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Израильские военные ответили на обстрел своих позиций на Голанских высотах с территории Сирии. Системы противовоздушной обороны республики сбили две ракеты, сообщает агентство SANA.
Один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус подтвердил эту информацию на брифинге, передает РИА Новости.
«Мы отвечаем, но подробностей пока привести не могу», — пояснил он. Конрикус добавил, что, по их информации, израильские позиции были атакованы иранскими силами «Аль-Кудс», находящимися в Сирии.
О потерях пока ничего не известно.
Ранее сообщалось, что иранские военные в Сирии выпустили по контролируемой Израилем части Голан около 20 ракет.
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