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Китайский спецпосланник: СВПД необходимо отстоять, разногласия — преодолеть путем диалога
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Китайский спецпосланник: СВПД необходимо отстоять, разногласия — преодолеть путем диалога 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тегеран, 9 мая /Синьхуа/ — Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе /СВПД/ необходимо отстаивать и дальше, а разногласия между сторонами — преодолеть путем диалога и переговоров. Об этом во вторник заявил специальный посланник КНР по Среднему Востоку Гун Сяошэн, находящийся в Иране с визитом.
"У Китая четкая позиция по СВПД: он является многосторонним соглашением, достигнутым пятью постоянными членами СБ ООН, Германией, Евросоюзом и Ираном после тяжелых переговоров и утвержденным резолюцией 2231 Совбеза. Это крайне серьезное и важное соглашение", — заявил дипломат журналистам после переговоров с иранскими официальными лицами.
По его словам, СВПД помогает защищать международную систему ядерного нераспространения, благоприятствует обеспечению мира и стабильности на Среднем Востоке. Пусть даже между сторонами существуют разногласия, их следует преодолеть путем диалога и переговоров, целостность соглашения необходимо соблюдать, заявил Гун Сяошэн, добавив, что Китай готов укреплять взаимодействие и поддерживать координацию с соответствующими сторонами в этом направлении.
"Лучше иметь соглашение, чем не иметь, диалог лучше конфронтации", — подчеркнул дипломат.
Гун Сяошэн также ознакомил представителей СМИ с ситуацией в Сирии. Он отметил, что в этой средневосточной стране по-прежнему наблюдается напряженность, существует вероятность дальнейшего ухудшения ситуации, что вызывает озабоченность китайской стороны, искренне надеющейся на прекращение огня и кровопролитного конфликта в Сирии. По его словам, Пекин придерживается четкой позиции, рассчитывая на политическое урегулирование сирийской проблемы путем диалога и переговоров, военный подход не является выходом из кризиса. —0—
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