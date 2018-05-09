Китайский спецпосланник: СВПД необходимо отстоять, разногласия — преодолеть путем диалога

Тегеран , 9 мая / Синьхуа / — Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе /СВПД/ необходимо отстаивать и дальше, а разногласия между сторонами — преодолеть путем диалога и переговоров. Об этом во вторник заявил специальный посланник КНР по Среднему Востоку Гун Сяошэн, находящийся в Иране с визитом.

Германией, "У Китая четкая позиция по СВПД: он является многосторонним соглашением, достигнутым пятью постоянными членами СБ ООН Евросоюзом и Ираном после тяжелых переговоров и утвержденным резолюцией 2231 Совбеза. Это крайне серьезное и важное соглашение", — заявил дипломат журналистам после переговоров с иранскими официальными лицами.

По его словам, СВПД помогает защищать международную систему ядерного нераспространения, благоприятствует обеспечению мира и стабильности на Среднем Востоке. Пусть даже между сторонами существуют разногласия, их следует преодолеть путем диалога и переговоров, целостность соглашения необходимо соблюдать, заявил Гун Сяошэн, добавив, что Китай готов укреплять взаимодействие и поддерживать координацию с соответствующими сторонами в этом направлении.

"Лучше иметь соглашение, чем не иметь, диалог лучше конфронтации", — подчеркнул дипломат.