Израильская армия сохраняет высокую бдительность в отношении возможных атак

В опубликованном заявлении говорится, что армия Израиля потребовала от жителей контролируемых Голанских высот использовать «убежища» и призвала их быть бдительными.

Как говорится в заявлении, данный шаг предпринят на основании «полученной информации о необычной активности Ирана Сирии ». В заявлении также отмечается, что израильские военные готовы к «любой ситуации» и «жестко ответят» на всякое вторжение в Израиль.