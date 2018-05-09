Израильская армия сохраняет высокую бдительность в отношении возможных атак 

Иерусалим, 9 мая /Синьхуа/ — Военное командование Израиля разворачивает оборонительные системы и сохраняет высокую бдительность в отношении возможных атак. Об этом во вторник заявила Армия обороны Израиля.
В опубликованном заявлении говорится, что армия Израиля потребовала от жителей контролируемых Голанских высот использовать «убежища» и призвала их быть бдительными.
Как говорится в заявлении, данный шаг предпринят на основании «полученной информации о необычной активности Ирана в Сирии». В заявлении также отмечается, что израильские военные готовы к «любой ситуации» и «жестко ответят» на всякое вторжение в Израиль.
Напомним, что во вторник президент США Дональд Трамп объявил о готовности выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе /СВПД/ и восстановить санкции в отношении Ирана. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением, в котором «приветствовал» решение Д. Трампа и обвинил Иран в «подготовке» к нападению на Израиль. —0—