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Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
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Трамп решил «демонтировать наследие Обамы» 

RT на русском 53 минуты назад
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT решение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.
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«Это решение имеет и внутриполитическое, и внешнеполитическое значение. Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал выйти из сделки, это не его личная инициатива, а консолидированная позиция Республиканской партии. Этот выход укрепляет влияние или престиж Трампа в рамках партии, в особенности в сенате США. Второй важный момент связан с набирающей обороты промежуточной кампанией 2018 года. Очень важное значение будет иметь её финансовая подпитка. Трамп сделал важный шаг в этом направлении, те силы, которые выступали против ядерной сделки, это в основном те силы, которые являются спонсорами Демократической партии и её кандидатов, это прямая попытка перенаправить средства к Республиканской партии», — отметил Васильев.
Эксперт добавил, что одним из последствий выхода из сделки, может стать «усиление Соединёнными Штатами противоречий между Ираном и странам Персидского залива, во главе с Саудовской Аравией».
«В своё время Обама говорил, что альтернативой этой сделки является новая большая война на Ближнем и Среднем Востоке. Это можно взять за основу, хотя эта новая война — в отдалённой перспективе, но сделка — важное достижение международной дипломатии. Часть Демократической партии будет выступать против выхода, это Обама, Клинтон и Керри. Трамп последовательно демонтирует наследие Обамы, и демократы будут усиливать все виды давления в пользу импичмента Трампа. На Ближнем и Среднем Востоке ситуация осложнится», — полагает Васильев.
Кроме того, по его словам, решение Трампа может негативно отразится на предстоящих переговорах с КНДР, поскольку такое поведение США делает их недоговороспособными.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
В парламенте Ирана заявили о том, что такое решение американского лидера свидетельствует об отсутствии у него «умственных способностей»
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