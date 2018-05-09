В ГД назвали выход США из ядерной сделки провокацией

Соединенные Штаты Америки, выходя из соглашения по ядерной сделке с Ираном, выступают провокаторами, поскольку теоретически Иран получает свободу действий, в том числе в части разработки ядерного оружия, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
"Если договор будет разрушен, тогда, конечно, у Ирана теоретически будет свобода действий, в том числе связанная с возможностью разработки ядерного оружия и реализации соответствующих программ. Поэтому США в данном случае выполняют роль провокаторов", — заявил РИА Новости Новиков.