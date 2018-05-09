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Названо число жертв удара Израиля по Сирии
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Названо число жертв удара Израиля по Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: SANA
В результате ракетного удара по Сирии погибли не менее двух человек. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в медицинских кругах.
≥≥ Появилось видео последствий удара по Сирии
По информации СМИ, погибшими оказались муж и жена, проживавшие в районе Кисва под Дамаском.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории к югу от Дамаска. По данным сирийского телевидения, атаке подвергся район Кисва. Удар был нанесен по военным объектам близ сирийской столицы. В Армии обороны Израиля эти сообщения не прокомментировали.
Во вторник 8 мая Израиль заявил о решении привести войска в состояние повышенной готовности к атаке из Сирии, развернуть ПВО и открыть бомбоубежища на Голанских высотах.
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