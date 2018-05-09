Место крушения Ка-52 в Сирии попало на видео

Ассоциированное с «Исламским государством» ( ИГ , запрещенная в России террористическая группировка) информагентство Amaq опубликовало видео сгоревших останков российского вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

На кадрах видны обгоревшие обломки, в которых практически невозможно определить модель боевой машины — в ролике не показано ни одной уцелевшей детали вертолета.

По утверждению экспертов канала, из названия ролика ясно, что речь идет о вертолете Ка-52, потерпевшем крушение 6 мая на востоке Сирии . Также указывается, что катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор

Directorate 4 особо отмечает, что речи о поражении вертолета с земли не идет.

7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота погибли, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

8 мая газета «Коммерсантъ» написала, что, по неофициальной информации, боевая машина была уничтожена с земли расчетом ПЗРК. Эксперты Directorate 4 усомнились в этом предположении, пояснив, что пропагандистские ресурсы ИГ ничего не сообщали о подобных атаках, хотя джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более, если цель была успешна поражена.