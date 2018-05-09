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Место крушения Ка-52 в Сирии попало на видео
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Место крушения Ка-52 в Сирии попало на видео 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ассоциированное с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) информагентство Amaq опубликовало видео сгоревших останков российского вертолета. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
На кадрах видны обгоревшие обломки, в которых практически невозможно определить модель боевой машины — в ролике не показано ни одной уцелевшей детали вертолета.
По утверждению экспертов канала, из названия ролика ясно, что речь идет о вертолете Ка-52, потерпевшем крушение 6 мая на востоке Сирии. Также указывается, что катастрофа произошла под городом Маядин в провинции Дейр-эз-Зор.
Directorate 4 особо отмечает, что речи о поражении вертолета с земли не идет.
7 мая в Минобороны сообщили о катастрофе боевого вертолета, добавив, что оба пилота погибли, их тела найдены и доставлены на базу. По утверждению российского военного ведомства, причиной крушения могла стать техническая неисправность.
8 мая газета «Коммерсантъ» написала, что, по неофициальной информации, боевая машина была уничтожена с земли расчетом ПЗРК. Эксперты Directorate 4 усомнились в этом предположении, пояснив, что пропагандистские ресурсы ИГ ничего не сообщали о подобных атаках, хотя джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации противника, тем более, если цель была успешна поражена.
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается с 2010 года. Машины строят на заводе «Прогресс» в Арсеньеве. Летательный аппарат предназначен для проведения разведки местности, уничтожения танков и боевой техники, других вертолетов и самолетов.
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