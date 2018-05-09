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Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском
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Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском 

Деловая газета «Взгляд» 23 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
По словам сирийского военного источника, ПВО Сирии сбили несколько ракет Израиля у поселения Кисва, в 23 километрах к югу от Дамаска. В районе нанесения авиаудара, по сообщениям израильских СМИ, находилась иранская военная база.
По его данным, ПВО Сирии сбили две израильские ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное телевидение.
Тем временем источник в международном аэропорту Бейрута сообщил, что в предположительный момент удара в воздушном пространстве Ливана, над Шуфом и западным Бекаа, находились израильские самолеты.
Армия обороны Израиля отказалась комментировать сообщения об ударе по Сирии.
В то же время израильские военные сообщили, что проводят ограниченный призыв резервистов на фоне «угрозы иранского нападения с территории Сирии».
Ранее сообщалось, что Израиль развернул на Голанских высотах системы ПВО.
Напомним, эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США — с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане — с другой.
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