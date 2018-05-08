В Сирии прошла организованная властями Ингушетии гуманитарная акция 

Республика Ингушетия совместно с Министерством социальных дел и труда в Сирии организовала мероприятие для 1000 семей погибших солдат сирийской армии, сообщает ФАН.
Гуманитарная акция состоялась в Дамаске. В ней приняли участие артисты, которые представили национальные песни и фольклорные танцы двух стран.
Министр социальных дел и труда Рима аль-Кадири рассматривает это мероприятие как инициативу, призванную засвидетельствовать уважение к семьям погибших и пострадавших в результате кризиса в Сирии.