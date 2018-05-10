Ингушетия передала 18 тонн гуманитарной помощи 1000 пострадавшим семьям в Сирии

МАГАС, 10 мая. /ТАСС/. Ингушетия, по случаю приближения священного для мусульман месяца поста Рамадан, провела в столице Сирии масштабную благотворительную акцию «Из Ингушетии с любовью». Для 1000 семей, пострадавших в результате военных действий в Сирийской Арабской Республике передали 18 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, сообщает пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова.

"Мы не можем оставить без внимания ужасающую гуманитарную ситуацию, с которой столкнулся народ Сирии. Россия помогла сирийцам обрести мир и продолжает помогать выжить тысячам мирных жителей, оказавшихся на грани гуманитарной катастрофы. Организуя подобные акции, мы развиваем культуру взаимопомощи между странами в мире, культуру безопасности жизнедеятельности населения, укрепляем добрососедские отношения", — приводит пресс-служба слова Евкурова.

Как сообщается, семьи получили продуктовые наборы, в которые входили продукты первой необходимости, имеющие большой срок хранения: макароны, рис, чечевица, сахар, подсолнечное и топленое масло, плавленый сыр, халва, томатная паста и варенье. В рамках благотворительной акции для жителей выступили местные артисты — исполнители патриотических песен и фольклорных танцев. Ингушскую сторону на мероприятии представил помощник-советник Евукрова доктор Луай Юсеф.

"Присутствие на мероприятии представителей сирийских властей, в том числе министра социальных дел и труда Сирийской Арабской Республики, говорит о том, что в стране ценят и с большим уважением относятся к той помощи, которую оказывает Россия и, в частности, Республика Ингушетия", — цитирует пресс-служба слова Юсефа.

В сообщении говорится, что это шестой раз, когда республика направила гуманитарную помощь сирийскому народу. Предыдущая гуманитарная акция, организованная Ингушетией в Сирии, состоялась в конце января этого года. Всего в Дамаск было отправлено 15 тонн гуманитарной помощи для сирот и детей из неполных семей — учебники, портфели для школы, конфеты и печенье, мука и сахар.