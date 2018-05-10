Ирану нужны ракеты не для оружия массового поражения

Тегеран не разрабатывает ракеты, предназначенные для оружия массового поражения, США и их союзники не могут ограничивать страну в праве на самооборону, говорится в заявлении правительства Ирана.
"США и их союзники… не могут накладывать ограничения на законные средства обороны Ирана, в том числе на нашу ракетную оборону, которые были разработаны для доставки конвенционального вооружения с учетом горького опыта Навязанной войны (ирано-иракская война — ред.)", — сообщило правительство.
Подобный шаг является "открытым нарушением" принципов международного права, в том числе права на оборону, сообщает правительство, ссылаясь на 51 статью устава ООН.