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Чижов исключил срыв ядерной сделки с Ираном
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Чижов исключил срыв ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 26 минут назад
РИА НОВОСТИ: ЧИЖОВ: ЧТО БЫ В ИТОГЕ НИ ПРОЗВУЧАЛО СЕГОДНЯ ИЗ БЕЛОГО ДОМА, ЯДЕРНАЯ СДЕЛКА С ИРАНОМ НЕ РУХНЕТ, ЭТО МНОГОСТОРОННИЙ ИНСТРУМЕНТ
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