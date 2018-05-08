Силы коалиции начали в Сирии завершающую стадию операции по борьбе с ИГ

"СДС возобновили наступательные операции в Сирии, чтобы освободить те последние районы, которые все еще удерживаются боевиками, и завершить разгром ИГ, — отметил он. — На первом этапе этих наступательных действий предполагается подавить очаги сопротивления в юго-восточной части Сирии, граничащей с Ираком. Параллельно иракские войска будут уничтожать боевиков на своей стороне границы. Силы коалиции оказывают им поддержку, нанося воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков".

"Мы видим, что моральный дух боевиков заметно понизился", — подчеркнул Гэнди. «Они предпочитают сдаваться, а не быть убитыми, — продолжил генерал. — Все чаще происходят столкновения между родившимися в регионе боевиками и иностранными наемниками. Главари их отрядов бегут из этих районов».

Гэдни уклонился от ответа на вопрос, сколько всего осталось боевиков с Сирии. «Все еще слишком много», — сказал он. Генерал также не стал уточнять, о каком количестве очагов сопротивления идет речь. Он подтвердил ранее поступившие сообщения, что отрядами СДС схвачены «свыше 400 иностранных наемников, а сейчас их даже может быть больше».

Как указал на своем сайте Пентагон, общие затраты США на осуществление операции «Непоколебимая решимость», которая началась 8 августа 2014 года, составили на конец июня прошлого года $14,3 млрд