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Премьер-министр Израиля отправился на Кипр на встречу по энергетическому сотрудничеству
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Премьер-министр Израиля отправился на Кипр на встречу по энергетическому сотрудничеству 

ИА Синьхуа 1 час назад
Иерусалим, 8 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник вылетел в столицу Кипра Никосию, где примет участие в трехсторонней встрече по энергетическому сотрудничеству.
Он заявил, что главным вопросом на повестке дня переговоров будет «продвижение возможности строительства регионального газопровода» из Израиля в Европу через Кипр и Грецию. По словам Б. Нетаньяху, данный трубопровод будет «иметь большое экономическое значение для государства Израиль».
Это будет уже четвертая встреча по вопросам энергетики между премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, премьер-министром Кипра Никосом Анастасиадисом и Б. Нетаньяху.
В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным в декабре прошлого года, три страны намерены построить газопровод из Израиля на Кипр, а затем в Грецию и Италию. —0—
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