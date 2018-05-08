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Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком
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Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери сообщил о решении усилить вооруженные силы в провинции Хузестан, расположенной на границе с Ираком, передает агентство IRNA.
Высокопоставленный иранский военный находится с визитом в Хузестане.
"В ходе этой поездки были приняты решения, направленные на усиление вооруженных сил в Хузестане", — приводит его слова агентство IRNA. Бакери отметил, что Иран не боится никаких угроз, поскольку вооруженные силы страны по всем областям хорошо выполняют свои обязанности.
Хузестан — провинция, расположенная в юго-западной части Ирана на границе с Ираком. В прошлом именно эта провинция стала одним из главных направлений удара иракских вооруженных сил. В данный же момент Иран и Ирак поддерживают хорошие отношения, а Тегеран оказывает Багдаду поддержку в борьбе с терроризмом.
В то же время в Ираке находятся силы международной коалиции во главе США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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