Иран усилит вооруженные силы на границе с Ираком

Высокопоставленный иранский военный находится с визитом в Хузестане.

"В ходе этой поездки были приняты решения, направленные на усиление вооруженных сил в Хузестане", — приводит его слова агентство IRNA. Бакери отметил, что Иран не боится никаких угроз, поскольку вооруженные силы страны по всем областям хорошо выполняют свои обязанности.