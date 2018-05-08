ЕС: Эксперты МАГАТЭ имеют доступ ко всем ядерным объектам Ирана

Эксперты МАГАТЭ Иране имеют доступ ко всем ядерным объектам, подлежащим мониторингу в рамках выполнения международного соглашения по ядерной программе, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич

"К настоящему времени МАГАТЭ подготовила более десяти всеобъемлющих отчетов, которые подтверждают полное выполнение Ираном всех условий соглашения. По нашей информации, эксперты организации получили полный доступ ко всем запрашиваемым ядерным объектам", — отметала Косьянчич.

По словам представителя ЕС, любая страна при наличии сомнений в невыполнении или неполном выполнении Ираном своих обязательств должна передать свои соображения в МАГАТЭ, который является единственным легально существующим органом контроля. «Ядерное соглашение основано не на предположениях и „высоких вероятностях“, а на четкой системе отчетности и независимого мониторинга со стороны МАГАТЭ», — не сомневается представитель Евросоюза

Косьянчич заверила, что «ЕС будет соблюдать сделку, так как она работает и должна быть сохранена». Отметила также, что Брюссель ожидает заявление по этому поводу президента США