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Россия приветствует победу врагов Израиля
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Россия приветствует победу врагов Израиля 

ИноСМИ 54 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Российская Федерация приветствует состоявшиеся выборы в Ливане как «крупное позитивное событие в жизни этой страны». По мнению московского МИДа, это «важный шаг на пути к укреплению ее государственности и внутренней стабилизации».
«Рассчитываем на то, что ливанские политические силы продолжат выстраивать взаимодействие в интересах решения актуальных вопросов национальной повестки дня исключительно в правовом поле, на основе конституции и через общенациональный диалог», — говорится в этом документе.
Отметим, что данное сообщение было опубликовано 7 мая в 15:53, то есть тогда, когда предварительные результаты выборов были уже известны. А именно (как информировал Курсор в 13:26): «Хезболла» и ее союзники получат 67 из 128 мест в парламенте Ливана.
Таким образом, кремлевский МИД фактически приветствовал победу партии Хасана Насраллы, которая открыто выступает за уничтожение Израиля, и которую в Москве не считают террористической группировкой (как и ХАМАС).
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