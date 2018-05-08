Россия приветствует победу врагов Израиля

Российская Федерация приветствует состоявшиеся выборы в Ливане как «крупное позитивное событие в жизни этой страны». По мнению московского МИДа, это «важный шаг на пути к укреплению ее государственности и внутренней стабилизации».

«Рассчитываем на то, что ливанские политические силы продолжат выстраивать взаимодействие в интересах решения актуальных вопросов национальной повестки дня исключительно в правовом поле, на основе конституции и через общенациональный диалог», — говорится в этом документе.

Отметим, что данное сообщение было опубликовано 7 мая в 15:53, то есть тогда, когда предварительные результаты выборов были уже известны. А именно (как информировал Курсор в 13:26): «Хезболла» и ее союзники получат 67 из 128 мест в парламенте Ливана.