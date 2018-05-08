ООН обвинила афганские ВВС в гибели 36 мирных жителей

Более ста человек пострадали в результате авианалета ВВС Афганистана . Не менее 36 мирных жителей погибли. К такому выводу пришла Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA), сообщил «Интерфакс»

Согласно опубликованному докладу, речь идет об авиаударе, нанесенном 2 апреля в провинции Кундуз . Эксперты UNAMA, «основываясь на дополнительной достоверной информации», пришли к выводу, что в результате воздушной операции также пострадали 107 человек, включая 81 ребенка.

Как отмечается в документе, в основу доклада легли данные по 90 встречам с пострадавшими, свидетелями, госслужащими и врачами.

Власти Афганистана утверждают, что операция проводилась против лидеров талибов . Для этого использовались крылатые ракеты и огнестрельное оружие. Однако в ООН считают, что авиаудары были нанесены по участникам религиозного собрания, которое не имело отношения к боевикам.

Между тем в докладе оговаривается, что организация не может подтвердить гражданский статус каждого погибшего и раненного. Кроме того, UNAMA не определяло присутствие или действия талибов в регионе авианалета.

Ранее сообщалось, что как минимум 20 боевиков пакистанской ячейки движения «Талибан»* погибли при авиаударе беспилотником США . Среди погибших — сын одного из главарей боевиков и полевой командир группировки.