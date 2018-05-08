Отнять и поделить: Эрдоган провозгласил замену международных отношений

Частые заявления о реформе ООН свидетельствуют о том, что очень многие заинтересованы в смене текущей системы международных отношений — считает первый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев

Например, президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня заявил, что структура ООН требует реформирования, поскольку данная организация заточена под пять государств мира, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН.

США, Великобритания и По мнению турецкого лидера, это обстоятельство привело к тому, что интересы многих государств мира дискриминируются с помощью существующей сегодня системы международных отношений, где Россия Франция находятся в привилегированном положении на основании тех решений, которые были приняты в Ялте и Потсдаме в 1945 году.

Примечательно, что Эрдоган сделал это заявление со стороны «третьих стран», которые в период Холодной войны даже сформировали Движение неприсоединения. Впрочем, Турция как раз не была их частью, поскольку с 1954 года являлась восточным форпостом НАТО и следовала в векторе внешнеполитического курса Соединенных Штатов и всего коллективного Запада.

Теперь же Турция, во главе которой находится энергичный президент Эрдоган, позволяет себе вести самостоятельную внешнюю политику, которая выражается, в том числе, и в официальных заявлениях со стороны Анкары

Разговоры об отмене право вето на Совбезе ООН направлены против России

Интересно, что структура ООН сегодня постоянно критикуется, причем, главным образом, со стороны стран коллективного Запада и их сателлитов, где главным объектом критики является право вето, которое принадлежит России, как постоянному члену Совбеза ООН.

Это очень не нравится современной западной политической элите, которая считает, что данный фактор является одним из главных инструментов, с помощью которого наша страна эффективно сдерживает внешнеполитическое давление Запада. Поэтому и возникают все эти разговоры о том, что право вето нужно или убрать, или существенно ограничить в своем практическом применении.

Достаточно посмотреть на принятие резолюций на Генассамблее ООН , где коллективный Запад с помощью прямого давления во время голосования создает иллюзию того, что действиям России противостоит все международное сообщество. Например, по известной резолюции по Крыму от 27 марта 2014 года против нашей страны формально проголосовало 100 государств.

Очевидно, что если бы Россия не была постоянным членом ООН и не обладала правом вето, то наши оппоненты смогли бы продавить против России санкции, которые носили бы не локальный, а полномасштабный и общемировой характер.

Структура Совбеза ООН постоянно критикуется

Таким образом, смещение структуры ООН и, как следствие всего международного права, интересует не только Турцию, но и очень многие мировые силы, что неудивительно, поскольку все понимают, что от этого зависит весь глобальный расклад сил.

Первый проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что не так давно целый ряд стран, причем незападных и неевропейских, затрагивали этот вопрос.

«Речь там шла о реформировании состава постоянных членов Совета безопасности ООН и о включении туда новых государств для того, чтобы сбалансировать изменившуюся структуру международных отношений», — констатирует Шмелев.

По словам Бориса Александровича, разговор шел о включении в Совбез ООН различных стран, включая Германию Японию , а также Индию, и о пересмотре права вето, с помощью которого постоянными членами блокируются многие предложения.

Россия не пойдет на подобные изменения

«Из-за этого и возникают все подобные предложения о том, что нужно расширить Совет безопасности ООН, а также лишить его постоянных членов права вето. При этом, понятно, что речь здесь идет не о структуре этого органа, а о принципиально новой системе работы, как главной международной организации, так и всего международного права», — резюмирует Шмелев.

Как замечает эксперт, ясно, что подобная смена расстановки сил, если не полностью, то в большинстве своем отвечает интересам стран Запада, а что касается нашей страны, то так сказать, естественно, нельзя. В случае подобных реформ мы, совершенно точно, останемся в проигрышном положении и не сможем эффективно защищать свои национальные интересы в контексте структуры ООН.

«Россия в таком случае очень сильно потеряет, как в своем статусе, так и в самой возможности эффективно влиять на расклад сил в контексте современной системы международных отношений. Мы здесь не одиноки — аналогичные проблемы могут возникнуть и у Китая , который также эффективно пользуется сложившейся системой международных отношений», — заключает Шмелев.

Кроме того, этот процесс коррелирует с тем, что на глобальную арену сегодня выходят новые государства, для которых пятерка постоянных членов Совета безопасности ООН с их широкими полномочиями является сдерживающим фактором.

«Эти государства даже начинают публично говорить о том, что для них Совбез ООН не является легитимным институтом, который имеет право определять общее состояние дел в современной глобальной политике», — констатирует Шмелев.

Таким образом, это заявление Эрдогана затрагивает огромное количество сложных вопросов, причем в данном контексте будет очень сложно прийти к какому-то компромиссу, поскольку это будет означать смену формата международных отношений.