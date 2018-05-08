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Израиль примет решительные меры в ответ на любые нападения — Б. Нетаньяху
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Израиль примет решительные меры в ответ на любые нападения — Б. Нетаньяху 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Иерусалим, 8 мая /Синьхуа/ — Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник предупредил, что на любые нападения Израиль ответит «решительными контрударами».
"Мы нанесем контрудары по любым людям, которые на нас нападут", — заявил Б. Нетаньяху, выступая на церемонии в честь 70-летия Армии обороны Израиля. Он добавил, что враги, которые попытаются создать угрозу для Израиля, окажутся в «большой опасности».
Министр обороны страны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не станет недооценивать угрозы и не сдастся ни перед кем.
Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот отметил, что Иран непрерывно пытается усилить силы в Сирии, и Израилю необходимо сохранять готовность «в любых условиях». —0—
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