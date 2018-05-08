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Парламентские выборы в Иракском Курдистане пройдут 30 сентября
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Парламентские выборы в Иракском Курдистане пройдут 30 сентября 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выборы в парламент Иракского Курдистана пройдут 30 сентября текущего года, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление премьер-министра регионального правительства Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.
Ранее ведущая партия в автономном регионе «Демократическая партия Курдистана» заявляла, что выборы регионального парламента и президента пройдут в июле 2018 года, затем появились сообщения о проведении выборов в сентябре.
"Премьер-министр Иракского Курдистана предлагает 30 сентября (в качестве даты — ред.) проведения региональных парламентских выборов", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.
После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.
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