В Израиле отметили День Победы у памятника Красной армии

Российские дипломаты и их коллеги из республик бывшего СССР, политики и общественные деятели РФ Израиля собрались на берегу Средиземного моря, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и возложить венки к главному в еврейском государстве мемориалу воинам Красной армии.

Торжественная церемония в городе Нетании стала одним из центральных мероприятий в длинной программе празднования Дня Победы, который широко отмечается в Израиле и с недавних пор получил здесь официальный статус, закрепленный особым законом.

"Мы одинаково переживаем, одинаково остро чувствуем те события, которые происходили более 70 лет назад. Израильский народ понес чудовищные потери, у нас практически каждая семья кого-то потеряла. Память о Великой Отечественной, о Второй мировой войне является тем фактором, который сближает народы Израиля и России", — сказал журналистам глава российского Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В Нетании он примкнул к шествию "Бессмертного полка", которое предваряло церемонию у "Крыльев Победы", как в Израиле называют национальный мемориал в честь бойцов Красной армии. В пиджаке с боевыми наградами Баринов пронес по улицам города портрет своего деда-фронтовика Ивана Трубникова.

"Во многом благодаря примеру деда я выбрал судьбу профессионального военного, где-то повторил ее — воевал на Кавказе, также был три раза ранен", — рассказал Баринов, в прошлом — офицер-спецназовец, командовавший одним из подразделений группы "Альфа".

В торжествах в Нетании с речами и красными знаменами Победы, возложением цветов, исполнением государственных гимнов и советских песен участвовали ветераны и школьники, военнослужащие, послы России, Белоруссии Казахстана , депутаты Кнессета, представители городских властей, делегации общественных организаций, включая Российский и Евро-азиатский еврейский конгрессы.

Похожие церемонии с начала мая проходят в десятках израильских городов. В стране, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы их потомков, День Победы отмечается всенародно при поддержке и участии местных и центральных властей. С нынешнего года дата праздника, его статус и церемониал закреплены специальным законом.