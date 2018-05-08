Израильские военные арестовали 22 араба, изъяли оружие и автомобиль на Западном берегу 

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая. /ТАСС/. Израильские военнослужащие арестовали в ночь на вторник 22 палестинца по подозрению в причастности к террористической деятельности, в ходе рейдов, осуществленных в различных районах Западного берега реки Иордан. Были конфискованы огнестрельное оружие и автомобиль. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.
"В течение ночи подразделения армии при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка) арестовали 22 палестинца, разыскивавшихся по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовому террору и беспорядкам с применением насилия в отношении гражданских лиц и солдат, — говорится в коммюнике. — Во время обысков в деревне Дир аль-Хатиб было изъято огнестрельное оружие кустарного производства, а в Наблусе военнослужащие конфисковали автомобиль, использовавшийся для нужд террористов". В пресс-службе добавили, что задержанные переданы для допроса в контрразведку.
Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в качестве таранов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты свыше 50 израильтян и несколько иностранцев. Обстановка особенно осложнилась вслед за признанием в декабре 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства. Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте.