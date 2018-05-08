Почему упал «Аллигатор» 

Упавший в Сирии российский вертолет Ка-52 едва ли был сбит террористами, сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Авторы канала поставили под сомнение версию газеты «Коммерсант», первой сообщившей новость о крушении минувшей ночью. По информации издания, «Аллигатора» из переносного зенитного ракетного комплекса могли сбить боевики.
Между тем Directorate 4 напомнил, что ранее
информационные ресурсы террористов никогда не «забывали» сообщать о своих успехах. В связи с чем версия об их причастности пока не может рассматриваться серьезно.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что Ка-52 «Аллигатор» Военно-космических сил России рухнул в Сирии, став седьмым вертолетом, потерянным там российскими войсками. Оба пилота воздушного судна погибли. Министерство обороны РФ назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность.
В начале февраля террористами над Сирией был сбит самолет Су-25 ВКС РФ. Летчик Роман Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами на земле, подорвав себя гранатой.