Почему упал «Аллигатор»

Упавший в Сирии российский вертолет Ка-52 едва ли был сбит террористами, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Авторы канала поставили под сомнение версию газеты «Коммерсант» , первой сообщившей новость о крушении минувшей ночью. По информации издания, «Аллигатора» из переносного зенитного ракетного комплекса могли сбить боевики.

Между тем Directorate 4 напомнил, что ранее

информационные ресурсы террористов никогда не «забывали» сообщать о своих успехах. В связи с чем версия об их причастности пока не может рассматриваться серьезно.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Ка-52 «Аллигатор» Военно-космических сил России рухнул в Сирии, став седьмым вертолетом, потерянным там российскими войсками. Оба пилота воздушного судна погибли. Министерство обороны РФ назвало предварительной причиной крушения техническую неисправность.