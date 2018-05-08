Канал Directorate 4 не согласен с версией «Ъ» об обстреле упавшего вертолёта

«КоммерсантЪ» ссылаясь на собственные источники в МО РФ , сообщает альтернативную от заявления минобороны версию крушения Ка-52 — причиной катастрофы является пуск ПЗРК по российскому вертолёту. Этот обстрел, по версии издания, совершили сторонники «Исламского государства», которые в данный момент находятся на востоке Сирии . Но канал Directorate 4 называют эту версию маловероятной и вот по какой причине. Пропагандистские ресурсы ИГ , в том числе широкоизвсетный «Амак», ничего не сообщали о подобных атаках.

Хотя по тому, что можно наблюдать на практике, джихадисты достаточно быстро сообщают о фактах применения ПЗРК против авиации своих врагов. Зачастую, они даже преувеличивают количество ударов и жертв, или приписывают себе чужие нападения.

А тем более, если цель была успешна поражена. Канал приводит следующий пример:

«Так было в мае 2016 года, когда в Ираке проходила операция против ИГ в городе Фаллуджа. Тогда «Амак» оперативно выпустил не только новость, но и видео подтверждение обстрела самолетов коалиции и ВВС Ирака из ПЗРК.»

Directorate 4 считает, что на текущий момент данных недостаточно для того, чтобы серьёзно рассматривать данную версию.