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Названа предварительная причина крушения российского вертолета в Сирии
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Названа предварительная причина крушения российского вертолета в Сирии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Вероятной причиной крушения российского вертолета Ка-52 на сирийской территории могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
На востоке Сирии при выполнении планового полета разбился российский вертолет Ка-52. В оборонном ведомстве уточнили, что оба летчика погибли, их тела обнаружены и доставлены на аэродром.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — заявили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что вероятной причиной трагедии могла стать техническая неполадка.
"По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — сообщается в заявлении.
Ранее, утром третьего марта, на территории Арабской республики потерпел крушение российский истребитель Су-30СМ, набиравший высоту над акваторией Средиземного моря после взлета с аэродрома Хмеймим. Находившиеся на борту два пилота погибли. В Минобороны инцидент связали с попаданием птицы в двигатель самолета и категорически исключили версию вероятного обстрела.
"Никакого огневого воздействия по самолету не было", — сообщили в оборонном ведомстве.
"Аллигатор"
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» создан в начале 1990-х годов в Опытно-конструкторском бюро имени Камова. Боевая машина предназначена для уничтожения бронированных и небронированных воздушных и наземных целей, живой силы противника и огневой поддержки десанта, а также патрулирования военных колон.
Вертолет оснащен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты, средствами активного противодействия и катапультно-амортизационной установкой.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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