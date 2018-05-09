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Россия заметили бы в Иране ядерное оружие
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Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке
Иран "психанул" после решения США по ядерной сделке

Шаманов: Российские специалисты заметили бы в Иране ядерное оружие 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Ядерное оружие в Иране невозможно создать, чтобы его не заметили работающие там российские специалисты. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"По данным, которыми я обладаю, это достаточно сложный и вполне контролируемый сегодня процесс, так как большое количество наших специалистов в ядерной энергетике там трудится. И невозможно сделать это, чтобы наши специалисты это не заметили", — приводит РИА Новости слова парламентария.
Во вторник американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерных договоренностей с Ираном и введении санкций против Тегерана. Остальные международные посредники, участвовавшие в 2015 году в заключении сделки (РФ, КНР, Великобритания, Франция и ФРГ), выступили против решения Белого дома.
Действия Трампа осудили в Тегеране. Президент ИРИ Хасан Рухани обвинил американского коллегу в практике "психологической войны".
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