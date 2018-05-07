Нетаньяху едет спросить разрешения у Путина на бомбежку Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сильно беспокоится по поводу Ирана . На днях он уже делился своей уверенностью, что персы по-прежнему продолжают заниматься разработкой ядерного оружия. А спустя некоторое время посчитал необходимым объявить, что его государство готово к полноценному военному конфликту с Ираном. Необходимость в войне, по его словам, может возникнуть, если Тегеран продолжит наращивать свое присутствие в Сирии . В общем, ничего особенно интересного премьер еврейского государства не сказал — об иранской угрозе и необходимости ее остановить он говорит чуть ли не по несколько раз на день. Но очевидно, что Израиль не устраивает такое положение вещей, и его руководство все чаще думает о том, как бы выйти из этого ближневосточного кризиса. Нетаньяху, конечно, и дальше будет говорить об угрозе со стороны Ирана, но уже ходит много слухов о том, что он намеревается встретиться с Хасаном Рухани

Иранский президент, вероятно, и сам бы не отказался от такого, но у обоих есть преграда в виде идеологических принципов. Тегеран не признает существование Израиля, а Израиль, что логично, не может с этим мириться. Так что для Рухани сложно организовать встречу с премьером несуществующего, по мнению религиозных лидеров Ирана, государства. Проблема в том, что это «несуществующее государство» вполне реально, и оно в таком статусе наносит серьезный ущерб иранским интересам на Ближнем Востоке.

В общем, обе страны находятся в нелегком положении из-за того конфликта, что развивается между ними со времен прихода к власти первого аятоллы. Для каждого было бы лучше, если бы отношения удалось наладить. Сложно сказать, возможно ли это, но если, кто и способен помочь в организации полноценного диалога, так это Россия . У нее довольно хорошие отношения как с иранцами, так и с израильтянами, и кому как не ей хочется, чтобы локальные конфликты на Ближнем Востоке не вредили ее собственным интересам.

Так, Нетаньяху уже завтра прилетит в Москву для участия в Параде Победы. Очевидно, что не только ради торжества израильский премьер посетит Россию. Вероятно, он воспользуется возможностью обсудить с Владимиром Путиным многие вопросы, в том числе и иранскую проблему.

Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что Россия является одной из тех стран, кому преодоление кризиса в отношениях Израиля и Ирана наиболее выгодно.

— Вряд ли стоит ожидать, что встреча Нетаньяху и Рухани состоится в ближайшем будущем, но сомневаться в том, что эти страны (Израиль и Иран— авт.) постоянно поддерживают контакт, не стоит. Они общаются по разным линиям, организовывают переговоры различных уровней в третьих странах, например, где-нибудь в Люксембурге . Разумеется, делается это все в закрытом режиме, потому как гласность может сильно навредить чиновникам из Ирана и Израиля. К сожалению, главной преградой для преодоления их проблемы является идеология. Она не дает одним и другим заниматься решением более важных задач. Поэтому они стоят на месте. Конечно, Нетаньяху будет общаться с Путиным на эту тему, и если последнему удастся сдвинуть с мертвой точки этот процесс, то ему можно присуждать Нобелевскую премию мира. Но пока все очень сложно. Для России, конечно, было бы только на руку, если бы иранцы и евреи начали полноценный диалог. Это может избавить нас от многих проблем в Сирии. Кроме того, это подчеркнет статус России как мировой державы, мнение которой очень важно для региональных государств.

Турецкий эксперт Эндер Имрек имеет другой взгляд на проблему. По его мнению, Нетаньяху едет в Россию с несколько иным целями.

— Нетаньяху раньше уже говорил, что для налаживания отношений с Ираном ему необходимо, чтобы Рухани или кто угодно другой на его месте признал Израиль как государство. Если это произойдет, то Нетаньяху войдет в историю. Но это признание нужно Нетаньяху не только для дипломатии. Он понимает, что признание усилит отторжение Ирана от остального исламского мира. Это приведет либо к смене политической ориентации, либо к самоизоляции, которая уже сейчас усугубляется. В любом случае это будут очень большие перемены, и вряд ли для Ирана они будут означать что-то хорошее. Исходя из этого, легко догадаться, что Рухани не будет признавать Израиль и не будет соглашаться на встречу с Нетаньяху. Разумеется, в Израиле все это понимают, потому и не тратят усилия для достижения таких целей. Израиль заинтересован в ослаблении Ирана, и будет добиваться этого привычным способом — выдавливанием иранских представительств и прочих сил из Ливана Ирака и, конечно, Сирии. Почти уверен, что на встрече с Путиным Нетаньяху попросит разрешения для проведения будущих операций на территории Сирии против Ирана.

«СП»: — Для организации авиаударов в Сирии Израилю требуется разрешение РФ?

— По-другому никак нельзя. Большинство этих объектов находятся в зоне ответственности России. Очевидно, что Израиль просто так не пойдет на конфронтацию с Россией. На такое мало кто способен, может быть США , но точно не Израиль. Получается, что каждой операции предшествуют небольшие переговоры. Это делается на уровне военных, но без одобрения со стороны руководства РФ не обойтись. Россия позволяет Израилю наносить локальные удары, и тем самым покупает невмешательство Израиля в дела Башара Асада . Если проанализировать последние годы, то можно заметить, как резко упал интерес израильских военных к Сирийской арабской армии и ее объектам. Даже в провинции Даръа (примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам — авт.) поддерживаемые Израилем группировки довольно мирно сосуществуют с силами режима.