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Нетаньяху обвинил Иран в попытке уничтожить Израиль, разместив оружие в САР
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Нетаньяху обвинил Иран в попытке уничтожить Израиль, разместив оружие в САР 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран пытается разместить в Сирии «очень опасное оружие», чтобы атаковать еврейское государство.
Во вторник Нетаньяху встречался в Никосии с кипрским президентом Никосом Анастиадисом и греческим премьером Алексисом Ципрасом. В ходе мероприятий он заявил журналистам, что «режим в Тегеране» отрицает право на существование государства Израиль и открыто призывает его уничтожить.
"Иран стремится разместить в Сирии очень опасное оружие, чтобы применить его специально с целью нашего уничтожения", — приводит слова Нетаньяху пресс-служба премьера.
На прошлой неделе Нетаньяху сообщил, что в распоряжение Израиля попал архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад». Премьер отметил, что если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.
Нетаньяху отметил, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количество урана и не затрагивает баллистические ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.
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